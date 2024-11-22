Яка ситуація в Україні на фронті, в дипломатії та як реагують партнери дії та заяви Росії – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Сумах пролунали вибухи
Росія запустила по Сумах безпілотники типу "Шахед". На жаль, ворожі дрони ударили по житловому мікрорайону обласного центру.
На жаль, Росія вбила двох людей та 12 – поранила.
Вибухи на Київщині: в регіоні працювала ППО
По Київській області Росія запустила безпілотники. У регіоні працювала ППО та чули вибухи.
Небезпека для Курахового і Торецька зростає, – Deep State
Аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти продовжують просуватись на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.
Зокрема, окупанти просунулись в Кураховому та окупували Дальнє і просунутися у районі Антонівки. Тобто росіяни продовжують реалізовувати свій план із захоплення та оточення міста.