Яка ситуація в Україні на фронті, в дипломатії та як реагують партнери дії та заяви Росії – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:31, 22 листопада У Сумах пролунали вибухи Росія запустила по Сумах безпілотники типу "Шахед". На жаль, ворожі дрони ударили по житловому мікрорайону обласного центру. На жаль, Росія вбила двох людей та 12 – поранила.

06:05, 22 листопада Вибухи на Київщині: в регіоні працювала ППО По Київській області Росія запустила безпілотники. У регіоні працювала ППО та чули вибухи.