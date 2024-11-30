06:57, 30 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема на фронте заключается в недостаточном вооружении, а не в количестве военных.

Западные партнеры укомплектовали только две с половиной бригады из десяти тех, о которых просили, что Зеленский связывает с бюрократией и решениями, которые не приоритизируют вооружение.