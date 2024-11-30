Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1011 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Проблема не у кількості війська, а в озброєні, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема на фронті полягає у недостатньому озброєнні, а не в кількості військових.
Західні партнери укомплектували лише дві з половиною бригади з десяти тих, про які просили, що Зеленський пов'язує з бюрократією та рішеннями, які не пріоритизують озброєння.
Біля Києва працювала ППО
У КМВА інформували, що на підступах до Києва працює ППО. Також у Київській ОВА інформували про ворожий дрон у регіоні.
Зауважимо, що повітряна тривога у Київській області пролунала після 2 ночі.
Повітряна тривога у Києві тривала близько 10 хвилин. Вже о 03:52 у столиці оголосили відбій.
Ворог окупував кілька сіл і просунувся на фронті
Російська армія окупувала Жовте, Пустинку та Роздольне, а також просунулася біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому.
Мир в Україні може настати у 2025 році
Президент Зеленський заявив, що зробить "все", щоб у 2025 році закінчилася війна в Україні.
За словами Зеленського, необхідно чинити "великий тиск" на Росію з боку обраного президента США Дональда Трампа та Європейського Союзу, а також потрібно зміцнювати Україну, і в такому випадку кінець війни "може бути швидким".