06:56, 30 листопада

У КМВА інформували, що на підступах до Києва працює ППО. Також у Київській ОВА інформували про ворожий дрон у регіоні.

Зауважимо, що повітряна тривога у Київській області пролунала після 2 ночі.

Повітряна тривога у Києві тривала близько 10 хвилин. Вже о 03:52 у столиці оголосили відбій.