08:54, 3 декабря

"Единственной реальной гарантией безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии рф является полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители этого", – отмечают в МИД.

Там добавили, что Украина имеет горький опыт Будапештского меморандума, и не примет никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.