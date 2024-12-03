08:54, 3 грудня

"Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього", – зазначають у МЗС.

Там додали, що Україна має гіркий досвід Будапештського меморандуму, і не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.