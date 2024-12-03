Про головні новини 3 грудня, наслідки російських атак, головні події з суспільного та політичного життя України й світу – повідомляє 24 Канал.
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Що відбулося протягом доби 3 грудня
Скільки дронів збила ППО
У ніч проти 3 грудня окупанти атакували Україну 28-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками інших типів.
Станом на 09.00 збити вдалося 22 ворожі дрони у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській і Дніпропетровській областях.
1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, — МЗС (https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/12/3/7199750/) Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, — МЗС
"Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього", – зазначають у МЗС.
Там додали, що Україна має гіркий досвід Будапештського меморандуму, і не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.
Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 2 людей отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, пише Роман Мрочко.
Їм надана необхідна медична допомога.
Внаслідок чергової атаки ворога, під час нічної повітряної тривоги у місті Тернопіль зафіксовано удар БПЛА по одному з підприємств, повідомили в ОВА.
В результаті цього на його території виникла пожежа. Загоряння уже ліквідовано.
Росіян витіснили з лісу та правого берегу річки Оскіл у Харківській області
Командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко розповів, що головна мета росіян на Харківщині – окупація Лівобережного Куп'янська з виходом на правий берег.
Бригада "Буревій" провела ряд заходів, які дозволили майже вибити противника з лісу, що знаходиться біля Колісниківки. Також Федоренко розповів про ситуацію біля річки Оскіл, де російські війська намагалися висадити диверсійні групи на правий берег.
"Силами оборони групи противника були виявлені, і на поточний момент здійснено ряд заходів щодо майже повної зачистки правого берега від представників російських окупаційних військ. Тому про форсування річки Оскіл не варто говорити", – вказав Федоренко.
У Хмельницькій області сили ППО знищили один ворожий БпЛА типу "Шахед", пише Сергій Тюрін.
Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.
На Рівненщині БпЛА атакували об'єкт енергетичної інфраструктури, пише Олександр Коваль.
Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали.
У ніч на 3 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Шахед", пише Віталій Кім.
Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.
Українські інновації в РЕБ суттєво зменшують ефективність атак дронів Росії, – ISW
Інноваційні рішення України в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ) значно підвищили ефективність протидії "Шахедам".
Частка дронів, втрачених Росією через українські РЕБ, зросла з 22% на початку жовтня до 45% у грудні. У ніч з 1 на 2 грудня зі 110 запущених безпілотників 50 було виведено з ладу за допомогою РЕБ, ще 52 збито.
Українські РЕБ також сприяють тому, що частина дронів втрачає орієнтацію та перетинає повітряний простір Білорусі, що створює проблеми для російсько-білоруської системи ППО
Ситуація у морях
Яка зараз ситуація з флотом Росії / ВМС України
У Тернополі влучання у критичну інфраструктуру
Ворожий БпЛА влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя, повідомив Сергій Надал. Частина міста без електрики.
Він додав, що енергетики та рятувальники вже ліквідовують наслідки атаки. Він також попросив жителів міста зробити запаси води та зарядити телефони. Деталі про обстріл будуть згодом.