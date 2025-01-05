06:36, 5 января

DeepState пишут, что ситуация в Торецке очень напряженная и хаотичная из-за чрезвычайно плотного огневого контакта между подразделениями Сил Обороны и противника.

Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома,

– указывают там.

Пехота россиян активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения, потому что они практически везде.

Наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка".