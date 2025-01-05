О главных событиях политической и общественной жизни, произошедших за сутки в Украине – читайте в материале 24 Канал.
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Что произошло за сутки 5 января 2025 года
Что сейчас происходит в Торецке
DeepState пишут, что ситуация в Торецке очень напряженная и хаотичная из-за чрезвычайно плотного огневого контакта между подразделениями Сил Обороны и противника.
Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома,
– указывают там.
Пехота россиян активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения, потому что они практически везде.
Наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка".
Атака дронов на Россию
Россияне жалуются на нашествие дронов. Сообщается об атаке БпЛА на военный аэродром в Миллерово.
"Миллерово отбивается от десятков БпЛА. Взрывы продолжаются уже полчаса. Пытаются атаковать аэродром", – говорится в российских пабликах.
Также этой ночью громко было и в Таганроге, что в Ростовской области. Так, там было слышно сирены и взрывы. В частности, около половины 1 ночи отмечалось, что там слышали более 20 взрывов.