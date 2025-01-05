Про найголовніші події політичного й суспільного життя, що сталися за добу в Україні – читайте у матеріалі 24 Канал.
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Що відбулося за добу 5 січня 2025 року
Що зараз відбувається у Торецьку
DeepState пишуть, що ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична через надзвичайно щільний вогневий контакт між підрозділами Сил Оборони та противника.
Позиції, буквально, можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку,
– вказують там.
Піхота росіян активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди.
Найбільш активні бойові дії тривають в центрі міста, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка".
Атака дронів на Росію
Росіяни скаржаться на навалу дронів. Повідомляється про атаку БпЛА на військовий аеродром в Міллерово.
"Міллерово відбивається від десятків БпЛА. Вибухи тривають вже пів години. Намагаються атакувати аеродром", – ідеться в російських пабліках.
Також цієї ночі гучно було і в Таганрозі, що у Ростовській області. Так, там було чутно сирени та вибухи. Зокрема, близько о пів на 1 ночі зазначалося, що там чули понад 20 вибухів.