06:36, 5 січня

DeepState пишуть, що ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична через надзвичайно щільний вогневий контакт між підрозділами Сил Оборони та противника.

Позиції, буквально, можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку,

– вказують там.

Піхота росіян активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди.

Найбільш активні бойові дії тривають в центрі міста, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка".