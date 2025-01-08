24 Канал расскажет о ситуации на фронте, потерях врага и ключевых заявлениях украинских и мировых политиков.

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Главные события 8 января

07:40, 8 января

Потери врага на 8 января

07:35, 8 января

Город Энгельс в Саратовской области атаковали дроны

Взрывы начали раздаваться около 3 ночи, работала российская ПВО.

Возле Энгельса расположена вражеская военная авиабаза. Предварительно, горит нефтебаза.

07:30, 8 января

Российская армия в начале суток атаковала Киевскую область беспилотниками типа "Шахед". По вражеским целям работали силы ПВО.