24 Канал расскажет о ситуации на фронте, потерях врага и ключевых заявлениях украинских и мировых политиков.
Смотрите также Враг продвигается в Торецке, с целью угрожать Константиновке: обзор фронта и карты ISW
Главные события 8 января
07:40, 8 января
Потери врага на 8 января
07:35, 8 января
Город Энгельс в Саратовской области атаковали дроны
Взрывы начали раздаваться около 3 ночи, работала российская ПВО.
Возле Энгельса расположена вражеская военная авиабаза. Предварительно, горит нефтебаза.
07:30, 8 января
Российская армия в начале суток атаковала Киевскую область беспилотниками типа "Шахед". По вражеским целям работали силы ПВО.