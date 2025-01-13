Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 10555 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия продвигается на фронте
Враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлиного.
В ночь на 13 января в Полтаве прогремели взрывы в результате атаки российских БпЛА.
Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией
Волц озвучил позицию Трампа, что соглашение по Украине невозможно без диалога с Россией, а потому он будет работать над этим вопросом в течение следующих месяцев.