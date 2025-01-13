Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 10555 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:21, 13 січня Росія просувається на фронті Ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.

06:19, 13 січня У ніч на 13 січня у Полтаві пролунали вибухи внаслідок атаки російських БпЛА.

