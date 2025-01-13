Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 10555 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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06:21, 13 січня
Росія просувається на фронті
Ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.
06:19, 13 січня
У ніч на 13 січня у Полтаві пролунали вибухи внаслідок атаки російських БпЛА.
06:17, 13 січня
Трамп вважає неможливою угоду щодо України без діалогу з Росією
Волц озвучив позицію Трампа, що угода щодо України неможлива без діалогу з Росією, а тому він працюватиме над цим питання впродовж наступних місяців.