01:07, 25 января

В течение 24 января на фронте произошло 190 боевых столкновений. На Краматорском направлении враг усилил атаки, было зафиксировано 39 боестолкновений вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы, 15 из которых продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону. Украинские защитники ликвидировали 367 оккупантов, 186 из них – безвозвратно.

Также уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 2 боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, 3 антенны связи, кроме того, значительно повреждены 3 минометы захватчиков.