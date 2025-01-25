01:07, 25 січня

Упродовж 24 січня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку ворог посилив атаки.Було зафіксовано 39 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори, 15 з яких тривають досі.

На Покровському напрямку росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону. Українські захисники ліквідували 367 окупантів, 186 з них – безповоротно.

Також знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, 3 антени зв'язку, крім того, значно пошкоджено 3 міномети загарбників.