Про головні новини 1067 дня війни, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, – повідомляє 24 Канал.
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Атака "Шахедами" на Черкащину: є відключення світла
Вночі під прицілом загарбників була критична інфраструктура. Наслідки російської атаки ще уточнюють.
Голова ОВА повідомив, що знеструмлено частину абонентів, зокрема, у Черкасах. Усі відповідні служби працюють.
Внаслідок атаки на Київщину пошкоджена 9-поверхівка
Унаслідок російської атаки в одному з населених пунктів області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Сталася руйнація балконів 4 – 8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під'їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.
Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під'їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила.
В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння виробничого підприємства на площі 600 метрів квадратних. Пожежу вже ліквідували.
Вибухи на Черкащині
Поблизу Черкас пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА.
Вибухи у Києві
Вибухи пролунали у столиці. Згодом були повторні. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Росія посилила атаки на Краматорському напрямку й тисне на Покровськ
Упродовж 24 січня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку ворог посилив атаки.Було зафіксовано 39 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори, 15 з яких тривають досі.
На Покровському напрямку росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону. Українські захисники ліквідували 367 окупантів, 186 з них – безповоротно.
Також знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, 3 антени зв'язку, крім того, значно пошкоджено 3 міномети загарбників.
Указ Держдепу не стосується допомоги Україні, – джерела ЗМІ у Пентагоні
Держдеп США видав указ про зупинку всієї іноземної допомоги на 90 днів. Однак, це не стосується допомоги, яка виділяється Україні. Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на джерела в Пентагоні.