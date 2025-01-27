О последствиях российской атаки, новых военных преступлениях захватчиков, ситуации на фронте сегодня – сообщает 24 Канал.
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Какие последствия атаки на Прикарпатье
Председатель ОВА констатировала, что на Прикарпатье прогремела серия взрывов. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники.
Целью стали объекты критической инфраструктуры. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Зафиксировано возгорание,
– написала Светлана Онищук.
На месте работают соответствующие службы.
На войне погиб криворожанин Владимир Шевчук
В боях за Украину 15 января 2025 года погиб житель Кривого Рога Владимир Шевчук. Защитник пал на Харьковщине.
Марцинкив о последствиях атаки на Ивано-Франковск
Городской голова отметил, что враг наносил масштабный удар и по области, и пытался по громаде.
Но благодаря работе ПВО, предварительно, без повреждений гражданского имущества,
– заявил Марцинкив.
Какие последствия вражеской атаки на Днепропетровщину
Вечером и ночью защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла.
В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы 3 частных дома и хозяйственная постройка.
В Днепре побиты 3 многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.
По Никопольщине оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Поцелили по райцентру и Марганецкой громаде.
Есть разрушения на территории промышленного предприятия.
Всюду – без погибших и пострадавших, отметил председатель ОВА.
Россия атаковала беспилотниками Сумскую область
Сегодня ночью враг атаковал БПЛА Сумскую громаду. В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты.
К счастью, без пострадавших. На местах взрывов работают соответствующие службы.
Всего над Сумской областью этой ночью сбили 7 российских дронов.
Россия потеряла еще более 1400 солдат
Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1430 российских захватчиков и уничтожили 165 единиц вражеской техники и вооружения.
Потери врага на 27 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Дроны могли атаковать НПЗ в Тверской области
Ночью оккупанты жаловались на атаку дронов. В частности, было громко в Тверской области. В сети пишут, что там под ударом мог быть НПЗ.
В Ивано-Франковске городской транспорт выйдет на маршруты со значительным опозданием
КП "Электроавтотранс" сообщило, что только после объявления отбоя автобусы и троллейбусы выедут на маршруты со значительным опозданием.
Повторные взрывы на Прикарпатье.
В Ивано-Франковске снова прогремели взрывы.
На Киевщине ПВО сбивала вражеские дроны
В ОВА сообщили, что В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
Городской голова Ивано-Франковска сообщил о работе ППО.
В Днепре дрон повредил многоэтажку в Днепре
СМИ сообщают, что в Днепре российский дрон повредил технический этаж многоквартирного дома. Пожар уже потушили. Предварительно, пострадавших нет.