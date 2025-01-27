07:30, 27 января

Вечером и ночью защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла.

В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы 3 частных дома и хозяйственная постройка.

В Днепре побиты 3 многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.

По Никопольщине оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Поцелили по райцентру и Марганецкой громаде.

Есть разрушения на территории промышленного предприятия.

Всюду – без погибших и пострадавших, отметил председатель ОВА.