07:30, 27 січня

Ввечері та вночі оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників. Втім, ворожа атака без наслідків не минулася.

У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда.

У Дніпрі побиті 3 багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.

По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.

Є руйнування на території промислового підприємства.

Всюди – без загиблих та постраждалих, зазначив голова ОВА.