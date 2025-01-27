Про наслідки російської атаки, нові воєнні злочини загарбників, ситуацію на фронті сьогодні – повідомляє 24 Канал.
Читайте також Серія вибухів на Прикарпатті: ціллю атаки стали об’єкти критичної інфраструктури, є загоряння
Які наслідки атаки на Прикарпаття
Голова ОВА констатувала, що на Прикарпатті прогриміла серія вибухів. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники.
Ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури. На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загоряння,
– написала Світлана Онищук.
На місці працюють відповідні служби.
На війні загинув криворіжець Володимир Шевчук
У боях за Україну 15 січня 2025 року загинув мешканець Кривого Рогу Володимир Шевчук. Захисник поліг на Харківщині.
Марцінків про наслідки атаки на Івано-Франківськ
Міський голова зазначив, що ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді.
Але завдяки роботі ППО, попередньо, без пошкоджень цивільного майна,
– заявив Марцінків.
Які наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
Ввечері та вночі оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників. Втім, ворожа атака без наслідків не минулася.
У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда.
У Дніпрі побиті 3 багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.
По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.
Є руйнування на території промислового підприємства.
Всюди – без загиблих та постраждалих, зазначив голова ОВА.
Росія атакувала безпілотниками Сумщину
Сьогодні вночі ворог атакував БпЛА Сумську громаду. Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти.
На щастя, без постраждалих. На місцях вибухів працюють відповідні служби.
Загалом над Сумщиною цієї ночі збили 7 російських дронів.
Росія втратила ще понад 1400 солдатів
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1430 російських загарбників і знищили 165 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Втрати ворога на 27 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Дрони могли атакувати НПЗ у Тверській області
Вночі окупанти скаржилися на атаку дронів. Зокрема, було гучно у Тверській області. У мережі пишуть, що там під ударом міг бути НПЗ.
В Івано-Франківську міський транспорт вийде на маршрути зі значним запізненням
КП "Електроавтотранс" повідомило, що тільки після оголошення відбою автобуси та тролейбуси виїдуть на маршрути зі значним запізненням.
Повторні вибухи на Прикарпатті.
В Івано-Франківську знову пролунали вибухи.
На Київщині ППО збивала ворожі дрони
В ОВА повідомили, що У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
В Івано-Франківську прогриміли вибухи
Міський голова Івано-Франківська повідомив про роботу ППО.
У Дніпрі дрон пошкодив багатоповерхівку
ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі російський дрон пошкодив технічний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу вже загасили. Попередньо, постраждалих немає.