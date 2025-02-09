06:18, 9 февраля

В Украине может появиться документ, предусматривающий усиление уголовной ответственности за нарушения в работе сотрудников ТЦК и СП и ВВК.

Если они, например, дадут ложное заключение о состоянии здоровья, о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе, то уголовная ответственность будет существенно усилена,

– сказал во время брифинга народный депутат Федор Вениславский.