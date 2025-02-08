Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что уже 12 февраля состоится заседание "Рамштайн", которое возглавит Великобритания. Туда прибудет министр обороны США Пит Хэгсет. В тот же день готовят расширенное заседание министров иностранных дел некоторых европейских стран, куда прибудет и глава МИД Украины Андрей Сибига. Есть надежда, что туда присоединится и госсекретарь США Марко Рубио.

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Ожидаем ключевое событие

Как отметил Фесенко, ключевое событие, которое может произойти на следующей неделе – возможна встреча Зеленского и Трампа. Очевидно, что они будут говорить как о редкоземельных металлах, так и о потенциальных мирных переговорах.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что важно, чтобы его встреча с Трампом состоялась быстрее, чем встреча Трампа с Путиным. Сейчас кажется, что все так и будет.

Да, может быть телефонный звонок Трампа и Путина на следующей неделе. Но все равно встреча – это совсем другое, чем телефонный разговор. Трамп с Зеленским точно будут говорить о ценных металлах Украины и о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов,

– сказал Фесенко.

От нового "Рамштайна" пока не стоит ожидать чего-то чрезвычайного. Пит Хегсет только входит в курс дел. Вероятнее всего, там будут заявления о том, что США стремятся прекратить войну. А вот встреча Сибиги с главами МИД некоторых европейских стран может быть интересной. Важно, чтобы там был Рубио.

То, что они начинают переговоры и с нами, и с европейскими партнерами – это хорошо. Президент Зеленский хотел, чтобы сначала были переговоры с нами и европейцами, которые также должны участвовать в переговорном процессе. Пока так происходит. Наша дипломатия результативно и последовательно работает. Сейчас мы работаем на этом треке активнее россиян,

– подчеркнул Фесенко.

Добавим, Зеленский уже отметил, что следующие недели в дипломатии могут быть очень насыщенными. Готовится не только их встреча, но и переговоры на уровне команд.