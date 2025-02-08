Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що вже 12 лютого відбудеться засідання "Рамштайн", яке очолить Велика Британія. Туди прибуде міністр оборони США Піт Гегсет. Того ж дня готують розширене засідання міністрів закордонних справ деяких європейських країн, куди прибуде й глава МЗС України Андрій Сибіга. Є сподівання, що туди приєднається і держсекретар США Марко Рубіо.

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Очікуємо на ключову подію

Як наголосив Фесенко, ключова подія, яка може статися наступного тижня – можлива зустріч Зеленського і Трампа. Очевидно, що вони говоритимуть як про рідкоземельні метали, так і про потенційні мирні переговори.

Зеленський неодноразово наголошував, що важливо, аби його зустріч з Трампом відбулася швидше, ніж зустріч Трампа з Путіним. Наразі видається, що все так і буде.

Так, може бути телефонний дзвінок Трампа і Путіна наступного тижня. Але все одно зустріч – це зовсім інше, ніж телефонна розмова. Трамп із Зеленським точно говоритимуть про цінні метали України та про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів,

– сказав Фесенко.

Від нового "Рамштайну" поки не варто очікувати чогось надзвичайного. Піт Гегсет лише входить в курс справ. Найімовірніше, там будуть заяви про те, що США прагнуть припинити війну. А ось зустріч Сибіги з главами МЗС деяких європейських країн може бути цікавою. Важливо, аби там був Рубіо.

Те, що вони починають переговори і з нами, і з європейськими партнерами – це добре. Президент Зеленський хотів, аби спершу були переговори з нами та європейцями, які також мають брати участь в переговорному процесі. Поки що так відбувається. Наша дипломатія результативно та послідовно працює. Наразі ми працюємо на цьому треку активніше за росіян,

– підкреслив Фесенко.

Додамо, Зеленський вже наголосив, що наступні тижні в дипломатії можуть бути дуже насиченими. Готується не лише їхня зустріч, але й переговори на рівні команд.