Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

Дивіться також У Москві вже заговорили про дату зустрічі Путіна та Трампа

Зеленський прокоментував можливу зустріч з Трампом

Президент України наголосив, що наступні тижні у дипломатії "можуть бути дуже насиченими". Зеленський заявив, що докладатиме усіх зусиль, щоб цей час був ефективним і продуктивним.

Говорячи про можливу зустріч з Дональдом Трампом, Зеленський зауважив, що завжди цінує цю співпрацю. Крім того, президент України повідомив, що плануються зустрічі й на рівні команд.

Ми завжди цінуємо співпрацю з Президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим,

– написав Зеленський у мережі.