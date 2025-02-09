Про наслідки російських атак, бойові дії, ситуацію на міжнародній арені та інші важливі новини 9 лютого, повідомляє 24 Канал.

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06:27, 9 лютого

Трамп говорив з Путіним про завершення війни

Президент США Трамп розмовляв з російським лідером Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Він вважає, що російський диктатор "хоче, щоб на війні перестали гинути люди"

06:18, 9 лютого

Відповідальність за порушення роботи ТЦК і ВЛК

В Україні може з'явитися документ, що передбачатиме посилення кримінальної відповідальності за порушення у роботі співробітників ТЦк і СП та ВЛК.

Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена,
– сказав під час брифінгу народний депутат Федір Веніславський.

06:16, 9 лютого

У Інституті вивчення війни (ISW) важають, що Владімір Путін не готовий до переговорів чи завершення війни, адже продовжує розширювати військовий потенціал Росії.

06:12, 9 лютого

Ситуація на фронті

Минулої доби російські війська просунулися біля села Запоріжжя (Донецька область), поблизу Зеленівки та в Андріївці. На інших напрямках змін немає.

06:10, 9 лютого

Росія вночі атакувала "Шахедами"

З вечора 8 лютого росіяни атакували мирні міста України ударними безпілотниками. Уночі вибухи та роботу ППО чули в Луцьку, Київській та Рівненській областях.