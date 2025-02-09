Про наслідки російських атак, бойові дії, ситуацію на міжнародній арені та інші важливі новини 9 лютого, повідомляє 24 Канал.
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Трамп говорив з Путіним про завершення війни
Президент США Трамп розмовляв з російським лідером Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Він вважає, що російський диктатор "хоче, щоб на війні перестали гинути люди"
Відповідальність за порушення роботи ТЦК і ВЛК
В Україні може з'явитися документ, що передбачатиме посилення кримінальної відповідальності за порушення у роботі співробітників ТЦк і СП та ВЛК.
Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена,
– сказав під час брифінгу народний депутат Федір Веніславський.
У Інституті вивчення війни (ISW) важають, що Владімір Путін не готовий до переговорів чи завершення війни, адже продовжує розширювати військовий потенціал Росії.
Ситуація на фронті
Минулої доби російські війська просунулися біля села Запоріжжя (Донецька область), поблизу Зеленівки та в Андріївці. На інших напрямках змін немає.
Росія вночі атакувала "Шахедами"
З вечора 8 лютого росіяни атакували мирні міста України ударними безпілотниками. Уночі вибухи та роботу ППО чули в Луцьку, Київській та Рівненській областях.