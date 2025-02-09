06:18, 9 лютого

В Україні може з'явитися документ, що передбачатиме посилення кримінальної відповідальності за порушення у роботі співробітників ТЦк і СП та ВЛК.

Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена,

– сказав під час брифінгу народний депутат Федір Веніславський.