01:23, 16 февраля

США не видят Европу за столом переговоров по завершению войны России против Украины. Генсек НАТО считает, что европейские страны должны завоевать это право, предлагая конкретные действия.

Я был немного, как я уже сказал, удивлен, что когда появились новости о телефонных звонках, а также о том, что произошло со встречей министров обороны в Брюсселе, их реакция была немного похожа на то "а почему мы не за столом", вместо того, чтобы выйти с конкретными предложениями,

– отметил Марк Рютте.