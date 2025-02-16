О последствиях российских атак, ситуации на фронте, главных новостях 16 февраля – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Призрак Мюнхена 1938 и большой "договорняк": как на Западе реагируют на переговоры Трампа и Путина
Россияне имели успех в Курской и Донецкой областях: обзор фронта от ISW
По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись в Курской области у Свердликово, что к западу от Суджи. Также оккупанты имели успех под Торецком в восточной Щербиновке. Продвинулись на востоке Даченского и вблизи Великой Новоселки.
Зеленский заявил об опасности первой встречи Трампа и Путина
На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул важность поочередности встреч Трампа с ним и Путиным. Глава государства подчеркнул, что США и Украина должны сначала наработать план, как остановить диктатора, а уже потом садиться с ним за стол переговоров.
В Николаеве в результате атаки "Шахедами" вспыхнул пожар: есть раненый
Виталий Ким сообщил, что в городе возник пожар. Есть повреждения магазина. Известно об одном пострадавшем.
Городской голова Александр Сенкевич написал, что коммунальные службы обследуют территорию для фиксации и ликвидации последствий атаки. Все подробности обещают предоставить позже.
Россияне штурмовали Константинополь и Улаклы: обновленная карта Deep State
Аналитики пишут, что 15 февраля оккупанты проводили штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов. Также враг продвинулся возле Улаклов, Нового Комара, Преображенки, а еще в Запорожье, Андреевке и Новоочеретоватом.
Рютте объяснил, почему Европа оказалась "за бортом" мирных переговоров
США не видят Европу за столом переговоров по завершению войны России против Украины. Генсек НАТО считает, что европейские страны должны завоевать это право, предлагая конкретные действия.
Я был немного, как я уже сказал, удивлен, что когда появились новости о телефонных звонках, а также о том, что произошло со встречей министров обороны в Брюсселе, их реакция была немного похожа на то "а почему мы не за столом", вместо того, чтобы выйти с конкретными предложениями,
– отметил Марк Рютте.
Повторные взрывы в Николаеве.
В Николаеве прогремел взрыв.