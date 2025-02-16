01:23, 16 лютого

США не бачать Європу за столом переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Генсек НАТО вважає, що європейські країни мають вибороти це право, пропонуючи конкретні дії.

Я був трохи, як я вже сказав, здивований, що коли з'явилися новини про телефонні дзвінки, а також про те, що сталося із зустріччю міністрів оборони в Брюсселі, їхня реакція була трохи схожа на те "а чому ми не за столом", замість того, щоб вийти з конкретними пропозиціями,

– зазначив Марк Рютте.