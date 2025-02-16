Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, головні новини 16 лютого – повідомляє 24 Канал.
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Росіяни мали успіх на Курщині й Донеччині: огляд фронту від ISW
За даними аналітиків, російські загарбники просунулися в Курській області біля Свердлікового, що на захід від Суджі. Також окупанти мали успіх під Торецьком у східній Щербинівці. Просунулися на сході Даченського й поблизу Великої Новосілки.
Зеленський заявив про небезпеку першої зустрічі Трампа і Путіна
На Мюнхенській конференції Володимир Зеленський підкреслив важливість почерговості зустрічей Трампа з ним і Путіним. Глава держави наголосив, що США й Україна мають спершу напрацювати план, як зупинити диктатора, а вже потім сідати з ним за стіл переговорів.
У Миколаєві внаслідок атаки "Шахедами" спалахнула пожежа: є поранений
Віталій Кім повідомив, що в місті виникла пожежа. Є пошкодження магазину. Наразі відомо про одного постраждалого.
Міський голова Олександр Сєнкевич написав, що комунальні служби обстежують територію для фіксації та ліквідації наслідків атаки. Всі подробиці обіцяють надати згодом.
Росіяни штурмували Костянтинопіль та Улакли: оновлена мапа Deep State
Аналітики пишуть, що 15 лютого окупанти проводили штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів. Також ворог просунувся біля Улаклів, Нового Комара, Преображенки, а ще в Запоріжжі, Андріївці та Новоочеретуватому.
Рютте пояснив, чому Європа опинилася "за бортом" мирних переговорів
США не бачать Європу за столом переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Генсек НАТО вважає, що європейські країни мають вибороти це право, пропонуючи конкретні дії.
Я був трохи, як я вже сказав, здивований, що коли з'явилися новини про телефонні дзвінки, а також про те, що сталося із зустріччю міністрів оборони в Брюсселі, їхня реакція була трохи схожа на те "а чому ми не за столом", замість того, щоб вийти з конкретними пропозиціями,
– зазначив Марк Рютте.
Повторні вибухи в Миколаєві.
У Миколаєві пролунав вибух.