О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 17 февраля – сообщает 24 Канал.
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Какова ситуация на фронте: анализ ISW
Российские войска продвинулись в Курской области. Также оккупанты имели определенные успехи под Северском, на Купянском и Кураховском направлении.
Силы обороны продвинулись на Торецком направлении.
Взрывы в Запорожской области: вспыхнул пожар
Россияне атаковали Запорожье 10 беспилотниками. Взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания.
Из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в нежилом здании. Предварительно без пострадавших.
Стармер готов отправить британские войска в Украину для обеспечения мирного соглашения
Кир Стармер готов к отправке британских войск в Украину. Премьер подчеркнул, подвергать британцев опасности – это огромная ответственность, но его страна должна готовой внести свою лепту для Европы.
Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае
В Краснодарском крае прогремели мощные взрывы. Вероятно, дроны наведались к Ильскому НПЗ. Вспыхнул пожар.
В результате атаки на Харьков есть пострадавшие
В Салтовском районе, предварительно, удар пришелся неподалеку админздания. По состоянию на сейчас без пострадавших. В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла.
В Холодногорском районе 3 человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.
Харьков атаковали "Шахеды": есть попадания в разных районах города
В Харькове прогремел взрыв. Предварительно, БпЛА типа "Шахед" атаковал Салтовский район города.
Впоследствии городской голова также сообщил, что в Холодногорском районе зафиксировано попадание российского дрона на территории частного домовладения, поврежден жилой дом.
Взрывы в Киеве
В столице прогремели взрывы. Работает ПВО по вражеским дронам.