02:04, 17 февраля

В Салтовском районе, предварительно, удар пришелся неподалеку админздания. По состоянию на сейчас без пострадавших. В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла.

В Холодногорском районе 3 человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.