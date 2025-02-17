О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 17 февраля – сообщает 24 Канал.

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05:04, 17 февраля

Какова ситуация на фронте: анализ ISW

Российские войска продвинулись в Курской области. Также оккупанты имели определенные успехи под Северском, на Купянском и Кураховском направлении.

Силы обороны продвинулись на Торецком направлении.

03:49, 17 февраля

Взрывы в Запорожской области: вспыхнул пожар

Россияне атаковали Запорожье 10 беспилотниками. Взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания.

Из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в нежилом здании. Предварительно без пострадавших.

03:01, 17 февраля

Стармер готов отправить британские войска в Украину для обеспечения мирного соглашения

Кир Стармер готов к отправке британских войск в Украину. Премьер подчеркнул, подвергать британцев опасности – это огромная ответственность, но его страна должна готовой внести свою лепту для Европы.

02:20, 17 февраля

Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае прогремели мощные взрывы. Вероятно, дроны наведались к Ильскому НПЗ. Вспыхнул пожар.

02:04, 17 февраля

В результате атаки на Харьков есть пострадавшие

В Салтовском районе, предварительно, удар пришелся неподалеку админздания. По состоянию на сейчас без пострадавших. В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла.

В Холодногорском районе 3 человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.

01:25, 17 февраля

Харьков атаковали "Шахеды": есть попадания в разных районах города

В Харькове прогремел взрыв. Предварительно, БпЛА типа "Шахед" атаковал Салтовский район города.

Впоследствии городской голова также сообщил, что в Холодногорском районе зафиксировано попадание российского дрона на территории частного домовладения, поврежден жилой дом.

00:36, 17 февраля

Взрывы в Киеве

В столице прогремели взрывы. Работает ПВО по вражеским дронам.