02:04, 17 лютого

У Салтівському районі, попередньо, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки.

У Холодногірському районі 3 людей звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.