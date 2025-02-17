Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 17 лютого – повідомляє 24 Канал.

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05:04, 17 лютого

Яка ситуація на фронті: аналіз ISW

Російські війська просунулися в Курській області. Також окупанти мали певні успіхи під Сіверськом, на Куп'янському й Курахівському напрямку.

Сили оборони просунулися на Торецькому напрямку.

03:49, 17 лютого

Вибухи в Запорізькій області: спалахнула пожежа

Росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання.

Через ворожу атаку спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Попередньо, без постраждалих.

03:01, 17 лютого

Стармер готовий відправити британські війська в Україну для забезпечення мирної угоди

Кір Стармер готовий до відправки британських військ в Україну. Прем'єр наголосив, наражати британців на небезпеку – це величезна відповідальність, але його країна повинна готовою внести свою лепту для Європи.

02:20, 17 лютого

Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї

У Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Ймовірно, дрони навідалися до Ільського НПЗ. Спалахнула пожежа.

02:04, 17 лютого

Внаслідок атаки на Харків є постраждалі

У Салтівському районі, попередньо, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки.

У Холодногірському районі 3 людей звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.

01:25, 17 лютого

Харків атакували "Шахеди": є влучання в різних районах міста

У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БпЛА типу "Шахед" атакував Салтівський район міста.

Згодом міський голова також повідомив, що в Холодногірському районі зафіксовано влучання російського дрона на території приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок.

00:36, 17 лютого

Вибухи у Києві

У столиці прогриміли вибухи. Працює ППО по ворожих дронах.