О главных новостях 1110 дня войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
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Наступление на Суджу и бои за Торецк: анализ ISW
Аналитики фиксировали успехи Сил обороны на нескольких участках и значительную активность российской армии на Курщине. Враг захватил Черкасское Поречье и начал наступление на Суджу.
На Торецком и Покровском направлениях наблюдались продвижения как украинских защитников, так и оккупантов.
В Maxar объяснили, как их снимки могут передавать Украине
Компания Maxar ограничила предоставление услуг для Украины по просьбе Вашингтона. Однако "обходные пути" для передачи украинской стороне высококачественных фото все же есть.
Любой из наших коммерческих клиентов, которые являются партнерами и союзниками США, может использовать данные, которые они покупают у нас, так, как они считают нужным. Это включает обмен данными со своими союзниками, такими как Украина,
– отметил руководитель международного отдела Maxar.
Джей Ди Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с ребенком.
Вице-президент США утверждал, что его дочь якобы напугали выкриками "Слава Украине".
В Киеве снова прогремели взрывы.
В Черкасской области прогремели взрывы. СМИ пишут о работе ПВО.