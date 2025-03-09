02:37, 9 марта

Компания Maxar ограничила предоставление услуг для Украины по просьбе Вашингтона. Однако "обходные пути" для передачи украинской стороне высококачественных фото все же есть.

Любой из наших коммерческих клиентов, которые являются партнерами и союзниками США, может использовать данные, которые они покупают у нас, так, как они считают нужным. Это включает обмен данными со своими союзниками, такими как Украина,

– отметил руководитель международного отдела Maxar.