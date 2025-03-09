02:37, 9 березня

Компанія Maxar обмежила надання послуг для України на прохання Вашингтона. Однак "обхідні шляхи" для передачі українській стороні високоякісних фото все ж є.

Будь-хто з наших комерційних клієнтів, які є партнерами та союзниками США, може використовувати дані, які вони купують у нас, так, як вони вважають за потрібне. Це містить обмін даними зі своїми союзниками, такими як Україна,

– зазначив керівник міжнародного відділу Maxar.