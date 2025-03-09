Про головні новини 1110 дня війни, – ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені, а також наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
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Наступ на Суджу та бої за Торецьк: аналіз ISW
Аналітики фіксували успіхи Сил оборони на кількох ділянках і значну активність російської армії на Курщині. Ворог захопив Черкаське Поріччя й почав наступ на Суджу.
На Торецькому та Покровському напрямках спостерігалися просування як українських захисників, так і окупантів.
У Maxar пояснили, як їхні знімки можуть передавати Україні
Компанія Maxar обмежила надання послуг для України на прохання Вашингтона. Однак "обхідні шляхи" для передачі українській стороні високоякісних фото все ж є.
Будь-хто з наших комерційних клієнтів, які є партнерами та союзниками США, може використовувати дані, які вони купують у нас, так, як вони вважають за потрібне. Це містить обмін даними зі своїми союзниками, такими як Україна,
– зазначив керівник міжнародного відділу Maxar.
Джей Ді Венс поскаржився, що проукраїнські протестувальники переслідували його під час прогулянки з дитиною.
Віцепрезидент США стверджував, що його доньку нібито налякали вигуками "Слава Україні".
У Києві знову пролунали вибухи.
На Черкащині пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про роботу ППО.