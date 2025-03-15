06:12, 15 марта

Во время переговоров в Джидде украинская и американская стороны обсуждали линии разграничения, где война должна остановиться. Участники встречи даже рисовали соответствующие линии на карте.

Они (украинская делегация – 24 Канал) были очень честными. У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну,

– отметил советник Трампа по нацбезопасности Волц.

Он также добавил, что представители Украины соглашаются, что войну нужно завершать, а огонь – как можно быстрее прекратить. К этой цели должны двигаться все стороны.