Про головні події дня станом на суботу, 15 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також ЗСУ мають успіхи в Торецьку, окупанти просуваються біля Сіверська та Покровська: аналіз ISW
Росія обстріляла Чернігів
У ніч проти 15 березня росіяни завдали удару по Чернігову, влучивши у багатоповерхову будівлю.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Місцева влада не уточнила, чим саме атакували, але ймовірно, це була атака безпілотниками, які також збивали над Києвом, Одесою та іншими регіонами.
ЗСУ мають успіхи в Торецьку, окупанти просуваються біля Сіверська та Покровська, – ISW
- Минулої доби російські війська продовжували наступ на півночі Сумської області. Невеликі десантні групи ворога намагалися здійснити наступ на північ Сумської області та просунутися в напрямку Новенького та Журавки, але українські війська тримають ситуацію вздовж міжнародного кордону в Чернігівській області під контролем.
- 13 і 14 березня російські війська наступали в районі Вовчанська на Харківщині.
- Також окупанти вели наступальні дії біля Красного Першого, Дорошівки та Голубівки та в районі Петропавлівки. Українські сили провели контратаки біля дороги Р-79 "Дворічна – Куп’янськ". Наступали росіяни і в напрямку Борової, але підтверджених наступів не зробили. Українські сили контратакують поблизу Богуславки.
- Російська армія, ймовірно, просунулися на Лиманському напрямку поблизу Новолюбівки. Ворог вів там розвідку, але не зміг закріпитися. Окупанти діють біля Ямполівки та Торського.
Геолокаційні кадри показували, що росіяни нещодавно просунулися у Васюківку, що неподалік Сіверська. Вони також наступали в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На цьому напрямку російські війська проводять штурми та використовують більше БпЛА, намагаючись обстрілювати Білогорівку.
13 і 14 березня російські війська проводили наземні атаки поблизу Часового Яру, але не просувалися.
Російські та українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Окупанти мають успіхи біля Озарянівки та, ймовірно, просунулися в лісі Торецька.
ISW приховала оцінку просування росіян поблизу шахти "Центральна" у Торецьку, адже доказів присутності там росіян не виявили. Натомість вороги здійснили наземні атаки біля Дачного, Кримського, Дружби та Сухої Балки. ЗСУ продовжують контратаки під Торецьком.
Росіяни нещодавно просунулися в Звіровому біля Покровська та поблизу Удачного. Окупанти атакували в районі Водяного Другого, Єлизаветівки, Свиридонівки, Проміня; біля Лисівки, Шевченка, Піщаного, Звірового, Котлиного, Олександрополя, Тарасівки, Удачного, Котлярівки, Новоолександрополя, Новосергіївки, Троїцького, Успенівки 13 і 14 березня. Російські сили ще не досягли значних успіхів у районі самого Покровська.
Російські війська продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. Окупанти наступали в районі Андріївки, Олексіївки та Костянтинополя. Також ворог рухався в напрямку Великої Новосілки, але підтвердженого просування не зробив.
Окупанти наступали біля Бурлацького, Вільного Поля, Новосілки, Новополя та Рівнополя. ЗСУ контратакували на захід від Бурлацького.
14 березня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просувалися. Окупанти атакували поблизу П’ятихаток, Степового, Щербаків, Малих Щербаків і Кам’янського, Новоандріївки та Малої Токмачки.
У разі тимчасового перемир'я ЄС планує надавати озброєння Україні, – DW
ЄС планує постачати зброю Україні навіть під час тимчасового перемир'я, щоб забезпечити Києву сильну позицію на переговорах.
Обговорення нової військової допомоги для України, що може включати пакет на суму від 20 до 40 мільярдів євро, відбудеться на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 17 березня.
Радник Трампа розповів, як в Джидді обговорювали закінчення війни
Під час переговорів у Джидді українська та американська сторони обговорювали лінії розмежування, де війна має зупинитися. Учасники зустрічі навіть малювали відповідні лінії на карті.
Вони (українська делегація – 24 Канал) були дуже чесними. У нас були дуже хороші розмови. У якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну,
– зазначив радник Трампа з нацбезпеки Волц.
Він також додав, що представники України погоджуються, що війну потрібно завершувати, а вогонь – якнайшвидше припинити. До цієї мети повинні рухатися всі сторони.
Вночі Росія атакувала Одесу
О 00:52 в деяких районах Одеси вкотре за ніч лунали вибухи, в місті працює ППО.
До цього повідомлялося про проблеми з електропостачанням.
Близько 23:12 14 березня ворожі дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру. Місто Чорноморськ повністю було знеструмлене.