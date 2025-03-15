06:12, 15 березня

Під час переговорів у Джидді українська та американська сторони обговорювали лінії розмежування, де війна має зупинитися. Учасники зустрічі навіть малювали відповідні лінії на карті.

Вони (українська делегація – 24 Канал) були дуже чесними. У нас були дуже хороші розмови. У якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну,

– зазначив радник Трампа з нацбезпеки Волц.

Він також додав, що представники України погоджуються, що війну потрібно завершувати, а вогонь – якнайшвидше припинити. До цієї мети повинні рухатися всі сторони.