Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, главном за 1 июля – сообщает 24 Канал.
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Агрессор нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате обстрела повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома. По данным Института изучения войны, российские захватчики продвинулись в восточной части Каменского. Оккупанты имели определенные успехи к западу и северо-западу от Ивановки, что восточнее Купянска. Также на Новопавловском направлении. Оккупационные администрации продолжают поощрять россиян к переселению на оккупированную территорию Украины. Заманивают курортами и льготами. Такие программы базируются на стремлении Кремля заселить оккупированную россиянами территорию, чтобы усилить прямой контроль над ней и усложнить усилия Украины по реинтеграции своих земель и населения. В Запорожской области работает ПВО. Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. Руководитель Центра противодействия дезинформации прокомментировал "взрывные" события в оккупированном Луганске. Андрей Коваленко написал, что логистика россиян пылает.
Россия 4 раза ударила по Запорожью и Запорожскому району
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СНБО отреагировало на взрывы в оккупированном Луганске
Агрессор нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району.
В результате обстрела повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома.
По данным Института изучения войны, российские захватчики продвинулись в восточной части Каменского.
Оккупанты имели определенные успехи к западу и северо-западу от Ивановки, что восточнее Купянска. Также на Новопавловском направлении.
Оккупационные администрации продолжают поощрять россиян к переселению на оккупированную территорию Украины. Заманивают курортами и льготами.
Такие программы базируются на стремлении Кремля заселить оккупированную россиянами территорию, чтобы усилить прямой контроль над ней и усложнить усилия Украины по реинтеграции своих земель и населения.
В Запорожской области работает ПВО. Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья.
Руководитель Центра противодействия дезинформации прокомментировал "взрывные" события в оккупированном Луганске.
Андрей Коваленко написал, что логистика россиян пылает.