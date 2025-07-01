Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, главном за 1 июля – сообщает 24 Канал.

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05:08, 1 июля

Россия 4 раза ударила по Запорожью и Запорожскому району

Агрессор нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району.

В результате обстрела повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома.

02:54, 1 июля

Оккупанты имеют успехи на Юге: обзор ISW

По данным Института изучения войны, российские захватчики продвинулись в восточной части Каменского.

Оккупанты имели определенные успехи к западу и северо-западу от Ивановки, что восточнее Купянска. Также на Новопавловском направлении.

02:18, 1 июля

ISW раскрыл "курортную" политику Кремля на оккупированных территориях

Оккупационные администрации продолжают поощрять россиян к переселению на оккупированную территорию Украины. Заманивают курортами и льготами.

Такие программы базируются на стремлении Кремля заселить оккупированную россиянами территорию, чтобы усилить прямой контроль над ней и усложнить усилия Украины по реинтеграции своих земель и населения.

01:44, 1 июля

На Запорожье прогремели взрывы: вспыхнул пожар

В Запорожской области работает ПВО. Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья.

01:34, 1 июля

СНБО отреагировало на взрывы в оккупированном Луганске

Руководитель Центра противодействия дезинформации прокомментировал "взрывные" события в оккупированном Луганске.

Андрей Коваленко написал, что логистика россиян пылает.