Яка ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені, про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, головне за 1 липня – повідомляє 24 Канал.

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05:08, 1 липня

Росія 4 рази вдарила по Запоріжжю й Запорізькому району

Агресор завдав 4 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

Внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки.

02:54, 1 липня

Окупанти мають успіхи на Півдні: огляд ISW

За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники просунулись у східній частині Кам'янського.

Окупанти мали певні успіхи на захід і північний захід від Іванівки, що східніше Куп'янська. Також на Новопавлівському напрямку.

02:18, 1 липня

ISW розкрив "курортну" політику Кремля на окупованих територіях

Окупаційні адміністрації продовжують заохочувати росіян до переселення на окуповану територію України. Заманюють курортами й пільгами.

Такі програми базуються на прагненні Кремля заселити окуповану росіянами територію, аби посилити прямий контроль над нею й ускладнити зусилля України з реінтеграції своїх земель і населення.

01:44, 1 липня

На Запоріжжі прогриміли вибухи: спалахнула пожежа

У Запорізькій області працює ППО. Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя.

01:34, 1 липня

РНБО відреагувало на вибухи в окупованому Луганську

Керівник Центру протидії дезінформації прокоментував "вибухові" події в окупованому Луганську.

Андрій Коваленко написав, що логістика росіян палає.