Яка ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені, про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, головне за 1 липня – повідомляє 24 Канал.

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