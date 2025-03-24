02:59, 24 марта

В результате вражеской атаки вспыхнул пожар. Взрывной волной и осколками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома поблизости. Ранения получила 54-летняя женщина.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пострадал один человек с острой реакцией на стресс. В городе произошло возгорание гаража, повреждения газовой трубы, также горели обломки беспилотника, а взрывной волной и обломками повреждены жилые дома. В районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал.