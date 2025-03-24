О главных новостях 24 марта, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
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В Запорожье в результате атаки "Шахедами" вспыхнул пожар, есть пострадавшая
В результате вражеской атаки вспыхнул пожар. Взрывной волной и осколками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома поблизости. Ранения получила 54-летняя женщина.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пострадал один человек с острой реакцией на стресс. В городе произошло возгорание гаража, повреждения газовой трубы, также горели обломки беспилотника, а взрывной волной и обломками повреждены жилые дома. В районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал.
На Киевщине есть раненый в результате атаки России
В Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки пострадал мужчина 37 лет. У него поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер и головы.
Повреждены 2 частных дома. Пожар на территории торгового предприятия ликвидирован.
Швеция попросила Еврокомиссию посоветовать, как обойти Венгрию и помочь Украине во вступлении в ЕС
Переговоры о вступлении Украины в ЕС замедлились из-за позиции Венгрии. Министр Швеции по вопросам Евросоюза и ее коллеги из северо-балтийских стран обратились в Еврокомиссию за конкретными предложениями, как ускорить процесс вступления.
ВСУ имели успех на Луганщине, продолжили контратаки на Белгородщине: обзор фронта от ISW
Аналитики отметили, что 23 марта Силы обороны продолжили ограниченные атаки в Белгородской области. Также наши воины имели успехи на Луганщине. Защитники освободили село Надежда.
Взрывы в Киеве
В столице прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках на Киевщине. В КГВА писали о возможной работе ПВО.