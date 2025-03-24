02:59, 24 березня

Унаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею й уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки поблизу. Поранень зазнала 54-річна жінка.

Згодом у ДСНС повідомили, що постраждала одна людина з гострою реакцією на стрес. У місті сталося загоряння гаража, пошкодження газової труби, також горіли уламки безпілотника, а вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки. У районі загорілися господарська споруда та сінник.