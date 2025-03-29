О главных новостях 29 марта, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, – сообщает 24 Канал.

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04:24, 29 марта

ВСУ могли продвинуться вглубь Белгородской области на 3 –4 километра, – Reuters

По словам военного аналитика финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми, украинские войска прорвали первую линию российской обороны. Кроме того, защитникам, вероятно, удалось продвинуться на глубину от 3 до 4 километров.

02:47, 29 марта

В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов

В оккупированном Луганске прогремели взрывы. Вспыхнул пожар в промышленной зоне. По предварительным данным, могло прилететь в завод "Трансмаш".

01:56, 29 марта

В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы

Местные телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов в Винницкой и Житомирской областях.

01:35, 29 марта

В Днепре Россия ударила исключительно по гражданским объектам

Заместитель начальник Днепропетровской ОГА заявил, что целями атаки агрессора стали исключительно гражданские объекты. В частности, ресторанный комплекс, жилые дома и многоэтажка.

00:46, 29 марта

Россияне направили на Днепр более 20 беспилотников

Председатель ОВА сообщил, что враг направил на город более двух десятков беспилотников. Большинство из них сбили.

00:22, 29 марта

В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки России

Из-за вечерней атаки беспилотников в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Вспыхнули пожары в почти десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО.

Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать.

Количество пострадавших увеличилось до 19.