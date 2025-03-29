О главных новостях 29 марта, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, – сообщает 24 Канал.
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ВСУ могли продвинуться вглубь Белгородской области на 3 –4 километра, – Reuters
По словам военного аналитика финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми, украинские войска прорвали первую линию российской обороны. Кроме того, защитникам, вероятно, удалось продвинуться на глубину от 3 до 4 километров.
В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов
В оккупированном Луганске прогремели взрывы. Вспыхнул пожар в промышленной зоне. По предварительным данным, могло прилететь в завод "Трансмаш".
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы
Местные телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов в Винницкой и Житомирской областях.
В Днепре Россия ударила исключительно по гражданским объектам
Заместитель начальник Днепропетровской ОГА заявил, что целями атаки агрессора стали исключительно гражданские объекты. В частности, ресторанный комплекс, жилые дома и многоэтажка.
Россияне направили на Днепр более 20 беспилотников
Председатель ОВА сообщил, что враг направил на город более двух десятков беспилотников. Большинство из них сбили.
В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки России
Из-за вечерней атаки беспилотников в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Вспыхнули пожары в почти десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО.
Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать.
Количество пострадавших увеличилось до 19.