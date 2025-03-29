Про головні новини 29 березня, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Атака на Дніпро: загинули 4 людини, кількість постраждалих знову зросла

04:24, 29 березня

ЗСУ могли просунутися вглиб Бєлгородщини на 3 – 4 кілометри, – Reuters

За словами військового аналітика фінської компанії Black Bird Group Еміля Кастехельмі, українські війська прорвали першу лінію російської оборони. Крім того, захисникам, ймовірно, вдалося просунутися на глибину від 3 до 4 кілометрів.

02:47, 29 березня

В окупованому Луганську прогриміла серія вибухів

В окупованому Луганську прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа у промисловій зоні. За попередніми даними, могло прилетіти у завод "Трансмаш".

01:56, 29 березня

На Вінниччині та Житомирщині пролунали вибухи

Місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Вінницькій і Житомирській областях.

01:35, 29 березня

У Дніпрі Росія вдарила виключно по цивільних об'єктах

Заступник начальник Дніпропетровської ОВА заявив, що цілями атаки агресора стали виключно цивільні об'єкти. Зокрема, ресторанний комплекс, житлові будинки та багатоповерхівка.

00:46, 29 березня

Росіяни скерували на Дніпро понад 20 безпілотників

Голова ОВА повідомив, що ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили.

00:22, 29 березня

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Росії

Через вечірню атаку безпілотників у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок. Спалахнули пожежі у майже десятку приватних будинків. Зайнялися гаражі та СТО.

Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати.

Кількість постраждалих збільшилася до 19.