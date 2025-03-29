Про головні новини 29 березня, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, – повідомляє 24 Канал.
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ЗСУ могли просунутися вглиб Бєлгородщини на 3 – 4 кілометри, – Reuters
За словами військового аналітика фінської компанії Black Bird Group Еміля Кастехельмі, українські війська прорвали першу лінію російської оборони. Крім того, захисникам, ймовірно, вдалося просунутися на глибину від 3 до 4 кілометрів.
В окупованому Луганську прогриміла серія вибухів
В окупованому Луганську прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа у промисловій зоні. За попередніми даними, могло прилетіти у завод "Трансмаш".
На Вінниччині та Житомирщині пролунали вибухи
Місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Вінницькій і Житомирській областях.
У Дніпрі Росія вдарила виключно по цивільних об'єктах
Заступник начальник Дніпропетровської ОВА заявив, що цілями атаки агресора стали виключно цивільні об'єкти. Зокрема, ресторанний комплекс, житлові будинки та багатоповерхівка.
Росіяни скерували на Дніпро понад 20 безпілотників
Голова ОВА повідомив, що ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили.
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Росії
Через вечірню атаку безпілотників у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок. Спалахнули пожежі у майже десятку приватних будинків. Зайнялися гаражі та СТО.
Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати.
Кількість постраждалих збільшилася до 19.