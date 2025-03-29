04:24, 29 березня

За словами військового аналітика фінської компанії Black Bird Group Еміля Кастехельмі, українські війська прорвали першу лінію російської оборони. Крім того, захисникам, ймовірно, вдалося просунутися на глибину від 3 до 4 кілометрів.