02:30, 5 апреля

Председатель Совета обороны Кривого Рога заявил, что российская ракета взорвалась в воздухе. Подчеркнул, специально, чтобы пострадало как можно больше людей.

Известно, что террористы использовали для атаки баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью, что рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей.