00:42, 5 квітня

Генштаб заявив, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Наголосив, ворожа ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули й постраждали мирні жителі.



У ЗСУ констатували, черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний агресор демонструє, що аж ніяк не прагне миру. Росія має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України та всіх українців.



Також Генштаб наголосив, що ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обов'язково відповість за скоєне.