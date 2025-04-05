Про головні новини 5 квітня, – наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, – повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Удар балістикою, десятки загиблих, серед них багато дітей: усе про обстріл Кривого Рогу 4 квітня
У Чапаєвську дрони атакували завод із виробництва вибухівки "Промсинтез"
Окупанти поскаржилися, що безпілотники атакували промислове підприємство у Чапаєвську Самарської області.
Завод "Проминтез" займається виробництвом вибухових речовин.
У Саранську під атаку міг потрапити єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна
Росіяни скаржаться на вибухи у Саранську, що в Мордовії. На оприлюднених кадрах видно пожежу.
Ціллю БпЛА могло стати важливе для ворога підприємство, – єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна.
Росія знову вдарила по дитячому майданчику у Кривому Розі
Російські терористи знову вдарили по дитячому майданчику у Кривому Розі. Цього разу "Шахедами".
Ракета вибухнула у повітрі – спеціально, щоб більше постраждало людей, – Вілкул
Голова Ради оборони Кривого Рогу заявив, що російська ракета вибухнула в повітрі. Наголосив, спеціально, щоб постраждало якомога більше людей.
Відомо, що терористи використали для атаки балістичну ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.
У США відреагували на смертельний удар по Кривому Рогу
Пані посол США в Україні прокоментувала смертельний удар окупантів балістикою по Кривому Рогу. Однак, не згадала про Росію. Українці висловили обурення в коментарях до допису Бріджит Брінк..
У Києві пролунали вибухи: спалахнула пожежа
У столиці та на її околицях чули вибухи. Згодом КМВА повідомила, що внаслідок падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі сталося займання.
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії
Наразі відомо про 61 постраждалого внаслідок ракетної атаки Росії на Кривий Ріг. Серед них – 12 дітей.
У лікарнях перебувають 40 містян. Решта – під амбулаторним наглядом.
У Кривому Розі є жертва й постраждалі внаслідок атаки "Шахедами"
Внаслідок повторної російської атаки на Кривий Ріг є жертва. Бабуся згоріла у приватному будинку, куди влучив "Шахед".
Ще 5 людей зазнали поранень.
Вибухи на Київщині
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Генштаб відреагував на брехню росіян про влучання "в місце наради" у Кривому Розі
Генштаб заявив, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Наголосив, ворожа ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули й постраждали мирні жителі.
У ЗСУ констатували, черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний агресор демонструє, що аж ніяк не прагне миру. Росія має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України та всіх українців.
Також Генштаб наголосив, що ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обов'язково відповість за скоєне.
Рютте заявив, що США не виходять з формату "Рамштайн"
Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував відсутність міністра оборони США на наступному засіданні у форматі "Рамштайн". Запевнив, що американська допомога Україні триватиме.
У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару Росії
Голова ОВА заявив, що росіяни вбили 18 людей. Серед них – 9 дітей. Кількість постраждалих зросла до 56.