06:16, 9 апреля

БпЛА атаковали несколько российских регионов, в частности Энгельс, где расположена авиабаза. Взрывы также слышали в Краснодарском крае - в Приморско-Ахратске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани. В этих городах расположены стратегические для оккупантов объекты.

Также было громко неподалеку Таганрога, Новочеркасска и в Белокалитвенском районе.