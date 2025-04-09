О главных событиях 9 апреля и ситуации на фронте сообщает 24 Канал.
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В Европе сохраняется военный контингент США
В Европе сейчас насчитывается 100-тисчяный контингент военных США. Основной боевой сухопутный компонент сосредоточен в 5 армейском корпусе со штабом в польском Познани. Также подразделения находятся в Германии, Румынии, Италии и Великобритании.
В России снова была неспокойная ночь
БпЛА атаковали несколько российских регионов, в частности Энгельс, где расположена авиабаза. Взрывы также слышали в Краснодарском крае - в Приморско-Ахратске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани. В этих городах расположены стратегические для оккупантов объекты.
Также было громко неподалеку Таганрога, Новочеркасска и в Белокалитвенском районе.
Россия в очередной раз атаковала Днепр
Враг нанес массированный удар "Шахедами" по Днепру, попав в жилые дома. По меньшей мере две сотни окон выбито, повреждений получили дома. Кое-где повреждены газовые коммуникации. Пострадали 14 человек.
Оккупанты обстреляли Харьков
Российские войска ночью совершили массированную атаку дронами на Харьков, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры. Атаки были зафиксированы в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Основянском районах. Один человек получил ранения.