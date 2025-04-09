06:16, 9 квітня

БпЛА атакували кілька російських регіонів, зокрема Енгельс, де розташована авіабаза. Вибухи також чули у Краснодарському краї - у Приморсько-Ахратську, Тихорецьку і Слов'янську-на-Кубані. У цих мфстах розашовані стратегічні для окупантів об'єкти.

Також було гучно неподалік Таганрога, Новочеркаська та в Білокалітвенському районі.