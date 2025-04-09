Про найголовніші події 9 квітня та ситуацію на фронті повідомляє 24 Канал.
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У Європі зберігається військовий контингент США
У Європі наразі нараховується 100-тисчяний контингент військових США. Основний бойовий сухопутний компонент зосереджений у 5 армійському корпусі зі штабом у польському Познані. Також підрозділи перебувають у Німеччині, Румунії, Італії та Великій Британії.
У Росії знову була неспокійна ніч
БпЛА атакували кілька російських регіонів, зокрема Енгельс, де розташована авіабаза. Вибухи також чули у Краснодарському краї - у Приморсько-Ахратську, Тихорецьку і Слов'янську-на-Кубані. У цих мфстах розашовані стратегічні для окупантів об'єкти.
Також було гучно неподалік Таганрога, Новочеркаська та в Білокалітвенському районі.
Росія вкотре атакувала Дніпро
Ворог завдав масованого удару "Шахедами" по Дніпру, влучивши у житлові будинки. Щонайменше дві сотні вікон вибито, пошкоджень зазнали будинки. Подекуди пошкоджено газові комунікації. Постраждали 14 людей.
Окупанти обстріляли Харків
Російські війська вночі здійснили масовану атаку дронами на Харків, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктури. Атаки були зафіксовані у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Основ'янському районах. Одна людина дістала поранення.