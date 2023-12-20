Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 665 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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В Кропивницком слышали звуки взрывов
Несколько взрывов прогремели в областном центре 20 декабря сразу же через несколько минут после объявления воздушной тревоги.
Есть ли связь между отравлением Будановой, атакой на Киевстар и "прослушкой Залужного"
Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что "прослушка" Главнокомандующего ВСУ, кибератака на Киевстар и отравление жены главы украинской разведки являются частными случаями. По каждому из этих инцидентов ведется расследование. По его словам, результаты будут подтверждены обязательно.
россияне попали в один из самых пострадавших районов Харькова
Захватчики обстреляли ракетами Харьков. Игорь Терехов поделился подробностями очередного проявления российской агрессии.
Известно о по меньшей мере два прилета по одному из самых пострадавших районов города. оккупанты попали вблизи жилых домов.
Россия снова запускала "Шахеды" на Киев
В ночь с 19 на 20 декабря Россия выпустила в сторону столицы ударные БПЛА. Предварительно в Киеве обошлось без разрушений и жертв.
Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что во время атаки "Шахедами" наша ПВО сбила все дроны. Их поразили еще на подлете в столицу.
Попко также заявил, что это уже пятая атака России на Киев в декабре. Причем страна-агрессорка второй раз подряд терроризирует в этом месяце столицу дронами.