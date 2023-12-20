06:06, 20 декабря

В ночь с 19 на 20 декабря Россия выпустила в сторону столицы ударные БПЛА. Предварительно в Киеве обошлось без разрушений и жертв.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что во время атаки "Шахедами" наша ПВО сбила все дроны. Их поразили еще на подлете в столицу.

Попко также заявил, что это уже пятая атака России на Киев в декабре. Причем страна-агрессорка второй раз подряд терроризирует в этом месяце столицу дронами.