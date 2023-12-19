02:08, 19 декабря

Президент Чехии Петр Павел сделал прогноз на 2024 год. По его словам, стоит ожидать "значительного сдвига" на поле боя.

И следует ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям в поле боя. В конце концов президент Путин четко дал понять, что не может идти ни о каких мирных переговорах, пока не будут понятны результаты выборов в США.

– заявил политик.

По его словам, Путин ожидает, что на пост президента вернется Дональд Трамп. Именно с ним главе Кремля удастся найти общий язык "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа".

Петр Павел объяснил, что ситуация не благоприятна для нас, и мы увидим, насколько такой сценарий, на который надеется Владимир Путин, будет реализован.