Яка ситуація в дипломатії, на полі бою та коли чекати допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.
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У росіян виникли проблеми з виробництвом крилатих ракет
"Атеш" добув секретну інформацію, від агентів в Дубненському машинобудівному заводі у Московській області. Виявилось, що завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61.
Джерело "Атеш" з керівництва заводу повідомило, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази.
Петер Павел розповів про війну в Україні в 2024 році
Президент Чехії Петр Павел зробив прогноз на 2024 рік. За його словами, варто очікувати на "значний зсув" на полі бою.
І слід очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент Путін чітко дав зрозуміти, що не може йтись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США,
– заявив політик.
За його словами, Путін очікує, що на пост президента повернеться Дональд Трамп. Саме з ним главі Кремля вдасться порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".
Петр Павел пояснив, що ситуація не є сприятливою для нас, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, на який сподівається Владімір Путін, буде реалізований.
Які елітні авто задекларували посадовці 2022 році
Працівники МВС та ДБР, а також "Слуги народу" та судді у 2022 задекларували елітні авто. Зокрема, відомо, що:
- суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков купив за 2 мільйони та 185 тисяч гривень LEXUS NX 350H 2022 року випуску;
- суддя Восьмого апеляційного адмінсуду Тетяна Шинкар – AUDI Q7 2022 року випуску за 2,7 мільйона гривень;
- суддя Турківського районного суду на Львівщині Ростислав Ференц – Toyota Corolla 2023 року випуску за 1 мільйон та 338 тисяч гривень;
- директор Департаменту інформатизації МВС України Олександр Михайлов – TESLA Model Y 2020 року випуску за 1,2 мільйона гривень;
- керівник відділу ДБР Олександр Говорущак – BMW X5 2018 року випуску у 1 мільйон і 350 тисяч гривень.
- заступник міського голови Ужгорода Вадим Борець – BMW X7 XDRIVE 30D 2022 року випуску;
- глава комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак – BMW 530E 2019 року випуску;
- нардеп від "Слуги народу" Євген Пивоваров – Audi A8 2020 року випуску.