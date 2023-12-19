02:08, 19 грудня

Президент Чехії Петр Павел зробив прогноз на 2024 рік. За його словами, варто очікувати на "значний зсув" на полі бою.

І слід очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент Путін чітко дав зрозуміти, що не може йтись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США,

– заявив політик.

За його словами, Путін очікує, що на пост президента повернеться Дональд Трамп. Саме з ним главі Кремля вдасться порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".

Петр Павел пояснив, що ситуація не є сприятливою для нас, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, на який сподівається Владімір Путін, буде реалізований.