Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 665 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Кропивницькому чули звуки вибухів
Кілька вибухів пролунали в обласному центрі 20 грудня одразу ж за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.
Чи є зв'язок між отруєнням Буданової, атакою на Київстар та "прослушкою Залужного"
Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що "прослушка" Головнокомандувача ЗСУ, кібератака на Київстар та отруєння дружини голови української розвідки є окремими випадками. По кожному з цих інцидентів ведеться розслідування. За його словами, результати будуть доведені обов'язково.
росіяни поцілили по одному з найпостраждаліших районів Харкова
Загарбники обстріляли ракетами Харків. Ігор Терехов поділився подробицями чергового прояву російської агресії.
Відомо про щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів міста. Окупанти влучили поблизу житлових будинків.
Росія знову запускала "Шахеди" на Київ
У ніч з 19 на 20 грудня Росія випустила у бік столиці ударні БпЛА. Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань та жертв.
Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що під час атаки "Шахедами" наша ППО збила всі дрони. Їх уразили ще на підльоті до столиці.
Попко також заявив, що це вже п'ята атака Росії на Київ у грудні. При чому країна-агресорка вдруге поспіль тероризує цього місяця столицю дронами.