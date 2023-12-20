06:06, 20 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня Росія випустила у бік столиці ударні БпЛА. Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань та жертв.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що під час атаки "Шахедами" наша ППО збила всі дрони. Їх уразили ще на підльоті до столиці.

Попко також заявив, що це вже п'ята атака Росії на Київ у грудні. При чому країна-агресорка вдруге поспіль тероризує цього місяця столицю дронами.