О главных событиях дня, ситуации на фронте, потерях противника по состоянию на 7 января - рассказывает 24 Канал.

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06:30, 7 января

В ISW проанализировали удары по Крыму

В Институте изучения войны (ISW) в новом отчете сообщили, что украинские ракеты и беспилотники "проникают через российскую систему" ПВО и поражают намеченные цели во временно оккупированном Крыму.

В отчете напоминают, что российские источники утверждают, что в ночь с 5 на 6 января украинские силы нанесли удар по административному зданию на российском аэродроме в оккупированных Саках (Крым) четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.

06:25, 7 января

В Белгороде истерика из-за совета

После ряда "хлопков" белгородские спасатели посоветовали местным жителям заклеивать окна. Это должно защитить их от взрывной волны. Итак, у белгородцев началась истерика. Досталось, в частности, российской "ПВО", работающей над жилыми домами.

06:10, 7 января

Игнат не подтвердил, что Россия атаковала Украину ракетами от КНДР.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины пока нет информации об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Предполагается, что Россия ударила ракетой из КНДР по Харькову во время атаки 2 января. Вероятно, это могло быть KN-23 Hwasong-11Ga.

06:07, 7 января

Россияне держат наготове 40 ракет

Российские оккупанты держат наготове до 40 ракет "Калибр". Сейчас ухудшение погоды заставило окупантов вернуть ракетоносители к пунктам базирования, однако с приближением холодов враг может применить их для атаки. Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.