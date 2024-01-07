06:30, 7 января

В Институте изучения войны (ISW) в новом отчете сообщили, что украинские ракеты и беспилотники "проникают через российскую систему" ПВО и поражают намеченные цели во временно оккупированном Крыму.

В отчете напоминают, что российские источники утверждают, что в ночь с 5 на 6 января украинские силы нанесли удар по административному зданию на российском аэродроме в оккупированных Саках (Крым) четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.