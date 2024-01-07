06:30, 7 січня

В Інституті вивчення війни (ISW) у новому звіті повідомили, що українські ракети і безпілотники "проникають крізь російську систему" ППО і вражають намічені цілі в тимчасово окупованому Криму.

У звіті нагадують, що російські джерела стверджують, що в ніч з 5 на 6 січня українські сили завдали удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в окупованих Саках (Крим) чотирма крилатими ракетами Storm Shadow.