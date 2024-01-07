Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 7 січня – розповідає 24 Канал.
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В ISW проаналізували удари по Криму
В Інституті вивчення війни (ISW) у новому звіті повідомили, що українські ракети і безпілотники "проникають крізь російську систему" ППО і вражають намічені цілі в тимчасово окупованому Криму.
У звіті нагадують, що російські джерела стверджують, що в ніч з 5 на 6 січня українські сили завдали удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в окупованих Саках (Крим) чотирма крилатими ракетами Storm Shadow.
У Бєлгороді істерика через пораду
Після низки "хлопків" бєлгородські рятувальники порадили місцевим жителям заклеювати вікна. Це – має захистити їх від вибухової хвилі. Тож, у бєлгородців почалася істерика. Дісталося, зокрема, російській "ППО", яка працює над житловими будинками.
Ігнат не підтвердив, що Росія атакувала Україну ракетами від КНДР
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея.
Припускають, що Росія вдарила ракетою з КНДР по Харкову під час атаки 2 січня. Ймовірно, це могла бути KN-23 Hwasong-11Ga.
Росіяни тримають напоготові 40 ракет
Російські окупанти тримають напоготові до 40 ракет "Калібр". Зараз погіршення погоди змусило окупантів повернути ракетоносії до пунктів базування, проте з наближенням холодів ворог може застосувати їх для атаки. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.