06:32, 23 февраля

Российские захватчики продолжают активно штурмовать Донецкую область. Сейчас самая горячая ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях.

В то же время Силам обороны удалось вернуть несколько позиций в районе Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

И именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов,

– рассказал он.