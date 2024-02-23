06:27, 23 лютого

До незаконного вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Білорусі, як виявилося, причетний не лише Червоний Хрест. Цим також займалося й білоруське відділення ЮНІСЕФ.

Зокрема маленьким українцям, переважно з Маріуполя та Лисичанська, організовували "відпочинки" у дитячих таборах. Насправді ж у цих закладах велася активна пропаганда ти промивання мізків нашим дітям з окупованих територій.

Дітей "розважали" піснями Любе та Ірини Аллегрової, вони мали можливість сфотографуватися з міліціонерами з кийком і автоматом. Крім того, були розіграні сценки з перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів та поранених білоруських прикордонників.