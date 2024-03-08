Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 744 дня. Обо всех событиях этих суток на фронте и международной арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Байден обратился к Конгрессу
Джозеф Байден вспомнил, что в январе 1941 года Франклин Делано Рузвельт пришел выступать перед Конгрессом, потому что в Европе бушевала война и он должен был объяснить конкретно, что наступили необычные времена, потому что во всем мире было наступление на демократию. По его словам, он пришел в тот же зал обратиться к стране и сказать, что сейчас также наступил беспрецедентный момент.
Он отметил, что нашему государству не нужны солдаты, но помощь Украине блокируется "теми, кто хочет отойти от мирового лидерства".
Он также не забыл, что Америка была страной-основателем НАТО. По его словам, этот союз сегодня сильный, как никогда и должен ответить на действия Путина. Байден попросил прислать ему двухпартийный закон о национальной безопасности.
Чугуев пострадал от российского обстрела
Российская армия ночью 8 марта обстреляла город Чугуев в Харьковской области. В результате вражеской атаки получили ранения двое гражданских.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате российского обстрела в Чугуеве зафиксированы разрушения рядом с девятиэтажным жилым домом. Также повреждены магазины, отель, около 13 автомобилей.
Макрон озвучил возможный сценарий ввода войск в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта принял у себя лидеров французских партий. Во время встречи французский глава описал сценарий, по которому страна может направить свои войска в нашу страну.
В недавнем заявлении лидер коммунистов Фабьен Руссель сообщил, что президент Франции Макрон обсуждал потенциальный сценарий, который предусматривает продвижение военного фронта в направлении Одессы или Киева в Украине.