06:49, 8 марта

Джозеф Байден вспомнил, что в январе 1941 года Франклин Делано Рузвельт пришел выступать перед Конгрессом, потому что в Европе бушевала война и он должен был объяснить конкретно, что наступили необычные времена, потому что во всем мире было наступление на демократию. По его словам, он пришел в тот же зал обратиться к стране и сказать, что сейчас также наступил беспрецедентный момент.

Он отметил, что нашему государству не нужны солдаты, но помощь Украине блокируется "теми, кто хочет отойти от мирового лидерства".

Он также не забыл, что Америка была страной-основателем НАТО. По его словам, этот союз сегодня сильный, как никогда и должен ответить на действия Путина. Байден попросил прислать ему двухпартийный закон о национальной безопасности.