06:49, 8 березня

Джозеф Байден пригадав, що у січні 1941 року Франклін Делано Рузвельт прийшов виступати перед Конгресом, бо в Європі вирувала війна і він мусив пояснити конкретно, що настали незвичайні часи, бо у всьому світі був наступ на демократію. За його словами, він прийшов в той самий зал звернутися до країни й сказати, що зараз також настав безпрецедентний момент.

Він наголосив, що нашій державі не потрібні солдати, але допомога Україні блокується "тими, хто хоче відійти від світового лідерства".

Він також не забув, що Америка була країною-засновником НАТО. За його словами, цей союз сьогодні сильний, як ніколи та мусить відповісти на дії Путіна. Байден попросив надіслати йому двопартійний закон про національну безпеку.