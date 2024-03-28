06:09, 28 марта

Глава Кремля побывал в Тверской области, где встретился с военными летчиками. Путин прокомментировал передачу Украине западных истребителей и, как всегда, прикинулся "белой овцой".

Российский диктатор пытался убедить оккупантов, что с появлением у Украины F-16 ситуация на фронте ни немного не изменится. Мол, российские военные будут уничтожать эти самолеты так же, как и другую западную технику.

В то же время Путин допустил удары по третьим странам, в частности членов НАТО, в случае, если F-16, которые расположены на аэродромах этих государств, будут применены против российских вооруженных сил