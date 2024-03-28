Украина противостоит России в полномасштабной агрессии уже 764 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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В ОК "Юг" прокомментировали атаки БпЛА по Запорожью
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что враг снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, но маршрут дронов пролегал между жилыми домами, поэтому там и произошел пожар в результате падения обломков.
Она напомнила, что последствия боевой работы тоже могут быть разрушительными, ведь обломки "Шахедов" летят в разные стороны и могут вызывать разрушения и пожары.
Россияне ударили по частным домам в Запорожье
Ночью 28 марта враг нанес удары беспилотниками по Запорожью. По словам председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, противник ударил по частным домам города. В результате атаки есть пострадавшие.
В результате атаки повреждены дома частного сектора в трех районах города. По состоянию на 6:15 известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены.
Также два человека получили легкие повреждения.
У Зеленского рассказали об ожиданиях от нового секретаря СНБО
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона рассказал, какие именно задачи стоят перед новоизбранным главой Совета нацбезопасности.
По словам чиновника, Зеленский хотел бы усилить определенные направления работы СНБО. Именно поэтому он заменил главу этой структуры.
Зеленский хочет иметь полный анализ того, как будут развиваться события в России в тех или иных сценарных планах, а также, как измениться ситуация с учетом выборов, которые вскоре состоятся во многих странах Европы и США.
Новые заявления Путина о войне
Глава Кремля побывал в Тверской области, где встретился с военными летчиками. Путин прокомментировал передачу Украине западных истребителей и, как всегда, прикинулся "белой овцой".
Российский диктатор пытался убедить оккупантов, что с появлением у Украины F-16 ситуация на фронте ни немного не изменится. Мол, российские военные будут уничтожать эти самолеты так же, как и другую западную технику.
В то же время Путин допустил удары по третьим странам, в частности членов НАТО, в случае, если F-16, которые расположены на аэродромах этих государств, будут применены против российских вооруженных сил