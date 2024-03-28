06:39, 28 березня

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що ворог знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти, але маршрут дронів пролягав між житловими будинками, тому там і відбулась пожежа внаслідок падіння уламків.

Вона нагадала, що наслідки бойової роботи теж можуть бути руйнівними, адже уламки "Шахедів" летять в різні боки та можуть спричиняти руйнування та пожежі.