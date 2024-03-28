Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 764 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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В ОК "Південь" прокоментували атаки БпЛА по Запоріжжю
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що ворог знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти, але маршрут дронів пролягав між житловими будинками, тому там і відбулась пожежа внаслідок падіння уламків.
Вона нагадала, що наслідки бойової роботи теж можуть бути руйнівними, адже уламки "Шахедів" летять в різні боки та можуть спричиняти руйнування та пожежі.
Росіяни вдарили по приватних будинках у Запоріжжі
Уночі 28 березня ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, противник вдарив по приватних будинках міста. Внаслідок атаки є постраждалі.
Внаслідок атаки пошкоджено будинки приватного сектору у трьох районах міста. Станом на 6:15 відомо, що 5 будинків напівзруйновані і ще понад 40 пошкоджено.
Також двоє людей отримали легкі ушкодження.
У Зеленського розповіли про очікування від нового секретаря РНБО
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону розповів, які саме завдання стоять перед новообраним очільником Ради нацбезпеки.
За словами посадовця, Зеленський хотів би підсилити певні напрямки роботи РНБО. Саме тому він замінив очільника цієї структури.
Зеленський хоче мати повний аналіз того, як будуть розвиватися події в Росії в тих чи інших сценарних планах, а також, як змінитися ситуація з урахування виборів, які незабаром відбудуться у багатьох країнах Європи та США.
Нові заяви Путіна про війну
Очільник Кремля побував у Тверській області, де зустрівся із військовими льотчиками. Путін прокоментував передачу Україні західних винищувачів і, як завжди, прикинувся "білою вівцею".
Російський диктатор намагався переконати окупантів, що з появою в України F-16 ситуація на фронті ні трохи не зазнає змін. Мовляв, російські військові знищуватимуть ці літаки так само, як і іншу західну техніку.
Водночас Путін допустив удари по третіх країнах, зокрема членів НАТО, у разі, якщо F-16, які розташовані на аеродромах цих держав, будуть застосовані проти російських збройних сил