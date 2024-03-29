Продолжаются 765 сутки полномасштабного вторжения России. Какие события произошли в этот день, что случилось на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК
Во время массированного удара по Украине 29 марта оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование и энергетики начали ликвидацию последствий.
Этой ночью враг запустил по Украине 99 средств воздушного нападения
Всего было зафиксировано 99 средств воздушного нападения:
- ️ 60 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131" (пуски осуществлялись в районе Приморско-Ахтарска, Курская область);
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (выпущены с трех истребителей МиГ-31К, Рязанская область);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (выпущены с территории аннексированного Крыма);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (выпущены из девяти самолетов Су-34, Белгородская область);
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (выпущены из Курской области);
- 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (выпущены из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, базирующихся в Энгельсе).
В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели.
В Винницкой области россияне попали в частный дом
В Винницкой ОВА сообщили, что во время ночной массированной атаки пострадала и Винницкая область. В частности, враг ударил по частному дому. По предварительной информации, обошлось без жертв.
В результате падения БпЛА ранен мужчина
67-летний мужчина травмирован в результате падения БПЛА в Пологовском районе.
Враг перед атакой проводил мощную аэроразведку
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг перед атакой проводил аэроразведку. Она отметила, что только на Юге Украины было зафиксировано 140 российских дронов-разведчиков.
В результате российской атаки есть повреждения ТЭС и ГЭС
В результате ударов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что оккупанты ударили по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.
Над Черновицкой областью сбили вражеские ракеты
В Черновицкой области сбили вражеские ракеты. В частности, это подтвердил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он сообщил, что все службы выехали на место.
Во время воздушной тревоги силами ПВО сбито над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков. Предварительно без жертв,
– сообщил Запаранюк.
Польша поднимала авиацию во время массированной атаки по Украине
В связи с массированным ракетным обстрелом Украины, в Польше поднимались истребители.
Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связана с ракетными ударами по объектам, расположенных на территории Украины,
– говорится в сообщении.
Стрыйщина снова была под угрозой атаки
Около 5 утра стало известно, что российские ракеты полетели на Львовскую область. Так, в 04:58 глава Львовской ОВА Максим Козицкий известил о том, что летят "Кинжалы" в направлении региона. Через три минуты уточнил, что на Стрый.
В Хмельницкой и Львовской областях слышали взрывы
Российские захватчики вечером 28 марта и ночью 29 марта атаковали Украину "Шахедами". Взрывы слышали и в Хмельницкой и Львовской областях, где фиксировали ударные дроны-камикадзе.