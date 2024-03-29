07:46, 29 марта

В Черновицкой области сбили вражеские ракеты. В частности, это подтвердил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он сообщил, что все службы выехали на место.

Во время воздушной тревоги силами ПВО сбито над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков. Предварительно без жертв,

– сообщил Запаранюк.